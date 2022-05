No interior do AC, casal de pastores implanta Igreja Batista Lagoinha: “Igreja grande para servir e pequena para se importar”

A Igreja Batista Lagoinha, fundada em 1957 em Belo Horizonte, nasceu com o objetivo de alcançar a população para Cristo e atualmente, já conta com mais de 600 Lagoinhas em todo o Brasil. No interior do Acre, no município de Assis Brasil, o casal de pastores Anderson e Gisleide Bandeira estão implantando uma nova Lagoinha em breve, na região central do município.

“Vamos abrir nos próximos dias o templo na cidade de Assis Brasil, cidade que já moramos e onde já temos um grupo considerável de pessoas. Cremos que estamos no caminho certo, crescendo de forma ordenada, sistemática, sustentável e exponencial. Sempre seremos um em Cristo e, por isso, não podemos cessar de orar uns pelos outros. Isso demonstra a alegria do crescimento”, diz o pastor Anderson.

A Igreja Batista Lagoinha foi fundada pelo pastor José Rego do Nascimento, em 20 de dezembro de 1957, no bairro da Lagoinha, como Sexta Igreja Batista em Belo Horizonte. A Igreja também promove e contribui com o desenvolvimento pessoal e social, à capacitação profissional, assistência espiritual, psicológica e familiar, dentre outros.

“Cremos que a Lagoinha tem a vocação de inspirar e queremos que cada ovelha seja essa carta escrita por Cristo, para ser lida de BH até os confins da Terra. Por isso acreditamos nos GC’s. Devemos colocar as pessoas como foco da nossa missão no lugar que fomos plantados”, afirma o pastor.

Segundo o Pr. Anderson, a missão é alcançar 10% de todas as pessoas da cidade onde a Lagoinha está plantada, que será feito mediante aplicação da visão e do crescimento saudável, gradativo e sustentável.

“Nosso propósito é ser uma igreja grande para servir e pequena para se importar. Um lugar para todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todas as “tribos” se unem aqui. Queremos como igreja estar sempre perto de cada membro. Acreditamos ser uma comunidade sem fronteiras, que busca alcançar e conectar pessoas. Tudo o que fazemos é para o Senhor que fazemos”, afirma.