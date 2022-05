No lançamento da Expo Juruá Nicolau Júnior diz:” Chega para aquecer a economia “

O presidente da Assembléia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior participou na manhã deste sábado (21), do lançamento da Feira Agropecuária do Juruá, a Expo Juruá, evento realizado no hall do estádio Arena do Juruá.

Ao lado do governador Gladson Cameli, do prefeito Zequinha Lima, secretários de estado, empresários e convidados, Nicolau assistiu a apresentação da Banda Tigres Negros e a um video institucional do evento.

Nicolau lembro que há quase três anos Cruzeiro do Sul não recebe um evento dessa envergadura e a feira chega para recolocar a região no caminho da geração de emprego e renda.

“Eu vejo aqui o semblante dos empresários que já estão em contagem regressiva para esse evento. Aqui teremos geração de emprego, renda, oportunidades de negócios para a produção local e o mais importante: dinheiro circulando e ficando aqui no Juruá. Isso é muito importante”, destacou.

O presidente fez questão de destacar o esforço do governador Gladson Cameli e sua equipe pelo planejamento e organização da Feira.

“ Pela estrutura que vi aqui estou certo que teremos um evento impecável. Parabéns a equipe que está frente e que tenhamos a maior feira de todos os tempos”, pontuou.

Em sua 17• edição, a feira, que vai acontecer de 1 a 4 de setembro, deve contar com a participação de mais de 200 expositores, segundo a organização.

O governador anunciou os shows de Wesley Safadão na abertura e Murilo Huff, no encerramento da feira.

