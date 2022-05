No Limite 2022: Victor Hugo é bloqueado por Boninho e polêmica vêm à tona

Por mais que tenha aparecido cada vez mais nas redes sociais, Boninho tem um comportamento mais reservado no Twitter e no Instagram. Justamente por isso, só se descobriu agora que o diretor do No Limite 2022 bloqueou Victor Hugo no site do ícone azul.

A equipe que administra o perfil do redator publicitário no Twitter contou que Boninho vetou a interação entre eles na rede social. “Queria muito interagir com os tweets do Boninho sobre No Limite, mas o Victor Hugo xaropou tanto o homem por causa de reality show que é bloqueado pelo boss”, informou em tweet! Em 2012, quando o retweet não era automático, uma internauta republicou uma mensagem de Victor supostamente dizendo o seguinte: “Parabéns, Boninho…

Você nunca deixou tão claro como o jogo é manipulado! Podre” Confira: https://t.co/L1G0CFl2qN pic.twitter.com/Wwi5beJCs9 — VICTOR 🎪 #NoLimite (@victoritsok) May 10, 2022 Boninho anuncia possibilidade de mudança no prêmio do BBB 2023 O BBB 2023 poderá oferecer um prêmio bem maior que o que foi pago nas edições anteriores. A novidade foi contada em primeira mão por Boninho, durante palestra realizada na Rio2C, na última terça-feira (26). O diretor da Globo explicou que a possibilidade ainda está sendo amadurecida pela equipe responsável pelo reality. “Eu tenho uma ideia pro Big Brother, não posso dar spoiler. Mas a premiação ano que vem pode ser diferente”, declarou o marido de Ana Furtado. “A ideia veio de um papo com o diretor de comunicação da Globo num almoço que a gente teve. Ele falou ‘o que você acha?’ e eu falei que é uma ideia e tá voando”, acrescentou. Apesar da revelação, o Big Boss não entrou em detalhes sobre as possíveis mudanças. Cabe destacar que, atualmente, o valor pago ao vencedor do programa é de 1 milhão e meio de reais.