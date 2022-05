Nova CNH 2022 já tem data para começar. Troca será obrigatória?

A nova CNH (Carteira Nacional de Habilitação) começará a valer a partir deste ano de 2022. Conforme informações oficiais, o novo modelo documento entrará em vigor a partir do mês de junho deste ano. Antes de mais nada, é importante confirmar que a medida está regulamentada pela resolução 886, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A nova carteira de motorista vai contar com diversas atualizações no documento. À primeira vista, o novo modelo vai contar com:

renovação do visual do documento;

implementação de novos módulos de segurança; e

criação de novas subcategorias.

CNH: O que muda com o novo documento?

Logo, uma das grandes dúvidas diz respeito ao novo documento. Dentre as atualizações da CNH estão:

Impressão predominantemente nas cores verde e amarelo;

Holograma na parte debaixo do documento;

Impressão com tinta fluorescente;

Itens que ficarão visíveis sob luz ultravioleta;

Letra P indicando “Permissão” para documentos temporários e letra D indicando documentos “Definitivos”.

Quadro com silhueta do veículo indicando a categoria da habilitação;

Quadro de observações com informações médicas e profissionais, se for o caso.

Nesse sentido, vale ressaltar que o novo documento será liberado de forma gradual e pode ser emitido tanto em formato físico quanto digital.

Ademais, conforme informações do Contran, a expedição do documento será realizada prioritariamente aos condutores que se enquadrarem em um dos seguintes casos:

Primeiramente, tiver permissão para dirigir nas categorias “A”, “B” ou “A e B”, com validade de um ano;

substituição da sua permissão pelo documento definitivo;

incluir uma nova categoria;

solicitação da segunda via da CNH ;

; Tiver passado por reabilitação;

Precisar alterar um dos dados impressos;

Precisar substituir a habilitação estrangeira.

Documento digital

As novas alterações permitem que o condutor dirija sem estar com o porte da CNH. Todavia, é necessário estar com o documento digital. Dessa forma, caso o condutor passe por uma abordagem, terá como comprovar a regularidade documental.

Seja como for, confira a lista de dados que podem ser consultados pela plataforma: