Nova CNH: saiba o que será necessário para obter o documento

Quem for aprovado nos exames teórico e prático e aqueles que forem renovar a carteira de motorista já receberão a nova cédula. Para os condutores que ainda possuem a CNH dentro do prazo de validade, não será obrigatório fazer a troca agora. Sendo assim, a transição acontecerá de forma gradual, segundo o Contran.

O que será necessário para obter a nova CNH?

Apesar da alteração no design e algumas informações no documento, as exigências para conseguir a habilitação continuam as mesmas. Quem estiver interessado em obter a nova CNH precisa abrir o processo junto ao Detran do seu estado e realizar: