Novo amor de mãe do Neymar é campeão de fisiculturismo e almejou fama

O novo namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., tinha o sonho de se tornar famoso. Rafael Talamask, de 36 anos, era conhecido em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e ingressou no mundo artístico em 2009, como produtor da dupla Leo Andrade e Rafael e do festival Garota Vip.

O muso fitness é formado em administração e já teve uma empresa de alimentação fitness antes de se tornar influenciador digital. Além disso, como frequentador assíduo de academia desde a adolescência, ele passou a participar de campeonatos de fisiculturismo e ganhou seu primeiro título em 2015, pela categoria Men’s Physique. A avaliação é feita pela beleza dos competidores visando a participação dos modelos para capas de revistas do ramo. Nas redes sociais, Rafa recebe inúmeros elogios em suas postagens, principalmente aquelas em que aparece de sunga ou sem camisa. Talamask ficou mais conhecido depois de se tornar amigo de David Brazil e ter passado a frequentar a casa do famoso em 2018. Inclusive, foi através dele que conheceu Nadine. Agora, o relacionamento tem bombado as redes do modelo e a fama de Rafael está cada vez maior.