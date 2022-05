Novo RG já pode ser emitido; veja como fazer

A nova Carteira de Identidade Nacional já está sendo emitia em alguns lugares do país. A mais recente versão vai possibilitar ao cidadão incluir vários documentos importantes, como a habilitação para motoristas.

Vale ressaltar que além do documento físico, o cidadão também poderá contar com o formato digital, disponível em um aplicativo para Android e iOS. A novidade foi lançada com intuito de facilitar a vida das pessoas.

Quais documentos poderão ser incluídos no documento?

De acordo com as informações, poderão sem encontrados no novo RG os seguintes documentos:

CPF ;

; Carteira de habilitação (CNH);

Título de Eleitor;

Carteira de Trabalho;

PIS/Pasep;

Certificado Militar.

Qual a validade do novo documento?

A nova identidade conta com prazos de validade que podem variar de 5 anos a tempo indeterminado. Confira:

Idade de até 12 anos: validade de 5 anos;

Idade entre 13 e 60 anos: validade de 10 anos;

Maiores de 60 anos: prazo indeterminado.

Como tirar o novo RG?