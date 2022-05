Números do desmatamento da Amazônia são “péssimos”, diz Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, classificou como “péssimos” e “horrorosos” os números que fizeram com que o desmatamento na Amazônia quebrasse recordes para o mês de abril.

Segundo divulgação do Deter, plataforma de alerta de desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 1.012,5 km² destruídos apenas no mês passado. O dado de 2022 representa aumento de 74,5% em relação a 2021.

“Estamos vendo aí onde é que estamos errando. Nós estamos com as ações. Temos a Operação Guardiões do Bioma, que é uma operação conjunta do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Justiça. Então tem que ver com eles onde é que está tendo a falha”, declarou o vice-presidente nesta segunda-feira (9) ao chegar ao seu gabinete.

