‘O Aleksandro morreu, não morreu?’, foi uma das primeiras frases ditas por Conrado ao acordar, conta pai do sertanejo morto

Conrado já sabe que o parceiro de dupla, Aleksandro, não está mais vivo. De acordo com Airton Correia, pai de Aleksandro, a equipe se preparava para informar ao cantor sobrevivente que o parceiro de palco morreu no grave acidente de ônibus que deixou seis vítimas , quando Conrado se antecipou, de quinta-feira para esta sexta (13).

“O Aleksandro morreu, não morreu”?, perguntou o artista. Após a confirmação, a tristeza foi instantânea. Entre lágrimas, Conrado lamentou a morte do amigo. A informação foi confirmada ao g1 pelo pai de Aleksandro, Airton Correia.

Conrado está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo. Conhecido como Conrado, João Vitor Moreira Sales, chegou a dizer para a namorada que se recordava de algumas cenas do acidente.

Segundo o boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (12), ele está lúcido e com respiração espontânea (sem aparelhos). Desde terça (10), o cantor vem apresentando evolução com estabilidade do quadro clínico, e melhora progressiva da função renal. Na data, o hospital havia divulgado que não seriam necessárias novas intervenções cirúrgicas no cantor.

Acidente