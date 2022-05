Onça-pintada é flagrada ‘descansando’ às margens de rio no Pantanal de MS; veja vídeo

Uma onça-pintada foi flagrada pela equipe do Instituto Homem Pantaneiro (IHP) às margens do Rio Aquidauana, região pantaneira de Mato Grosso do Sul. O animal estava “descansando” quando foi visto.

“O sentimento que prevalece é de gratidão, pois é muito gratificante observar a fauna de forma completa em seu território. Ver que as onças estão ali, dividindo o ambiente que é dela com a gente, e nos dando o prazer de observá-la é recompensador”, disse o técnico em monitoramento ambiental do IHP, Josiel Coelho.

Onça-pintada é flagrada às margens do Rio Aquidauana — Foto: Instituto Homem Pantaneiro/ Reprodução

Ao g1, Josiel explicou que o flagrante aconteceu na quinta-feira (19). Segundo ele, não foi possível identificar o sexo pela posição do animal, mas pelo tamanho e cicatrizes na face, acredita que seja um macho adulto.