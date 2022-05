Órgãos do Estado se reúnem para tratar de reforma e manutenção da Biblioteca da Floresta

Para a sociedade e, sobretudo, para o público estudantil, a biblioteca é um espaço de compartilhamento de saberes. Sabendo disso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), se reuniu com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), nesta terça-feira, 17, para tratar da reforma e manutenção da Biblioteca da Floresta, em Rio Branco.

Os gestores da Sedur e demais colaboradores da FEM visitaram os espaços da biblioteca, que está inativa desde 2018, por causa de agentes biológicos, como bactérias e fungos, que tornaram o local insalubre. Por isso, o governo do Acre está empenhado com todos os projetos de reforma e manutenção do local, que continuará sendo administrado pela Fundação de Cultura.

“A Sedur tem apresentado as demandas que precisam de ampliações e reformas para continuar atendendo a população de forma digna, e o govenador Gladson Cameli está empenhado em garantir que as instituições tenham condições para avançar em todos os projetos. Essa revitalização será realizada mediante o recurso da emenda parlamentar da senadora Mailza”, enfatizou o gestor da pasta, Luiz Felipe Aragão.

O secretário da pasta ainda pontuou que “o projeto arquitetônico está concluído, e os complementares estão em finalização, para, posteriormente, iniciar a licitação, e até o final do ano iniciar as obras. O princípio de incêndio não afetou a estrutura em nada, e não muda em nada o orçamento”.

A emenda parlamentar da senadora Mailza é de R$ 3.832.165,00, e servirá para sanar os problemas estruturais que ocorrem por mais de 5 anos. Além disso, a biblioteca terá novas instalações elétricas e novos climatizadores. Isso proporcionará bem-estar para os usuários do serviço.