“Orgulho do povo do Acre”, diz Nicolau no aniversário da Polícia Militar

A Polícia Militar do Acre incorporou hoje ao seu quadro, 190 que concluíram o curso de formação de praças, que durou nove meses. A primeira turma do cadastro de reserva. A formatura marcou as festividades em comemoração aos 106 anos da corporação e a entrega da revitalização do Quartel do Comando Geral, em Rio Branco.

Junto do governador Gladson Cameli, do comandante da AC, coronel Paulo César, da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Valdirene Cordeiro, do procurador Geral de Justiça, Danilo Lovisaro e muitas outras autoridades, o presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, assistiu a promoção de 49 oficiais e a incorporação dos novos praças aos quadros das Forças de Segurança do Acre.

Nicolau aproveitou a ocasião para lembrar que a Polícia Militar do Acre é considerada a polícia mais honesta do Brasil, o que coloca o estado em uma posição de destaque no cenário nacional.

“Para mim é um orgulho participar de um momento tão importante quanto esse. Estamos na casa da melhor policia do país, um orgulho para o Acre”, destacou o presidente.

O deputado ainda lembrou que só esse ano o governo investiu R$ 8,5 milhões na revitalização de quartéis na capital e no interior e na tropa, incluindo os novos soldados.

As festividades pelos 106 anos da corporação se encerram no próximo sábado.