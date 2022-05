Ouvidoria da Fundhacre passa a contar com mais uma ferramenta no atendimento ao público

O setor de Ouvidoria da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) agora conta com mais um canal de atendimento ao público. Trata-se do whatsapp institucional, que tem como objetivo garantir comodidade e facilidade na assistência de pacientes que procuram a unidade hospitalar para tirar dúvidas.

A chefe do setor, Socorro Lima, explica: “A ferramenta garante aos usuários do SUS, a partir de agora, falar com a nossa Ouvidoria de sua casa ou de onde estiverem, tirando dúvidas referentes a uma consulta na unidade, além de realizar denúncias, sugestões, elogios ou outro assunto que desejem”.

A Ouvidoria também está inserida na ferramenta digital Fala.BR, que é um site, em nível nacional, em que a população pode, da mesma forma, solicitar informações e serviços, além de apresentar sugestões, elogios, denúncias, reclamações e propostas para desburocratizar o serviço.

O whatsapp institucional da Fundhacre funciona em horário comercial, das 7 às 17h de segunda a sexta-feira.