PA fará exames para saber se consegue ir ao Mundial de Atletismo

O vice-campeão do Big Brother Brasil 22, Paulo André, voltou a falar sobre os seu planos de retorno ao esporte. Em entrevista ao programa Encontro, da Fátima Bernardes, o velocista disse que ainda pode disputar o Mundial de Oregon, que acontece em julho, mas que precisa passar por exames para saber como está o seu corpo antes de tentar uma vaga na competição.

“Depende muito do que está acontecendo com meu corpo. O COB [Comitê Olímpico do Brasil] já abriu as portas para mim, e minha equipe já viabilizou tudo para começarmos com os exames para ver como meu corpo está reagindo. Eu não fiquei parado, mas é diferente o treinamento lá dentro. Temos que ver isso tudo. Vou ter certeza quando tiver encaminhada essa análise”, explicou ele.

Desde que saiu do reality show, PA se vê pressionado pelo pai e técnico a voltar aos treinamentos. Carlos Camilo, pai do atleta, já havia comentado, em tom de brincadeira, que gostaria de ver o filho de volta à rotina no dia seguinte à saída do BBB.

Os planos dos dois, entretanto, dependem dos resultados dos exames que Paulo André fará. PA pretende ver como seu corpo reagiu durante os 100 dias de programa para evitar possíveis lesões.

“Quando eu e meu pai traçamos um objetivo, vamos atrás dele. Já fizemos coisas bem mais difíceis que essa, de fazer 36 horas de viagem e bater recorde no dia seguinte. Coisas que vão além do limite. Não acho impossível, mas precisamos ter paciência para saber como está meu corpo”, afirmou o atleta.

A classificação de Paulo André para o Mundial depende do alcance do velocista do índice de 100m rasos em 10s05 até o dia 26 de junho. Ele também pode ser convocado para compor o time de revezamento 4x100m rasos se conseguir ficar entre os primeiros colocados dos 100m rasos do Troféu Brasil, que acontece entre os dias 22 e 25 de junho no Rio de Janeiro.