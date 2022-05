‘Pago para os meus filhos saírem de casa para eu poder fazer sexo’, diz atriz e modelo

A atriz e modelo americana Caprice Bourret, de 50 anos, radicada em Londres (Inglaterra), disse abre o bolso para poder fazer sexo com o marido, Ty Comfort.

“Pago para os meus filhos saírem de casa para que eu possa fazer sexo por uma hora com o meu marido”, afirmou ela, de acordo com o “Sun”.

Caprice cria dois gêmeos — Jett e Jax, de 8 anos — com Ty, com quem se casou em 2019. Os dois vivem um relacionamento desde 2011.

A americana disse que os casais precisam ter tempo para o que ela chamou de “se curtir”:

“O sexo mantém um relacionamento forte. Tive momentos em que tive que dizer durante o dia: Certo, mamãe e papai estão se beijando! Ninguém nos incomoda por uma hora. E os meninos sabem”.

“Damos a eles algumas libras e pedimos para eles se perderem, basicamente. Eles ficam felizes por terem dinheiro para os doces!”, completou.

Caprice é famosa no Reino Unido e nas redes sociais por falar abertamente sobre sexo. Ano passado, ela causou polêmica ao dizer que as mulheres deveriam concordar regularmente em fazer sexo com seus maridos, porque levará apenas cinco a dez minutos.