Um pai matou seu próprio filho, nessa segunda-feira (9/5), após perder uma ação na Justiça, em que pedia a guarda da criança.

Segundo a Polícia, Jhoathan João Pelepenko não aceitou perder a guarda do seu filho de 8 anos para a sua ex-esposa. Por conta disso, ele atirou na cabeça da criança a sangue frio, matando-o na hora. No entanto, ele se arrependeu do que fez e se suicidou.