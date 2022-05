Pão de Açúcar de Alphaville tem princípio de incêndio

O Pão de Açúcar de Alphaville, localizado na Alameda Madeira nº152, teve um princípio de incêndio no fim da tarde de hoje (20). Veja a ocorrência neste link.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h40. Segundo a corporação, três viaturas vistoriaram o local e foi constatado curto-circuito na cabine primária de energia. Os agentes informaram que, no no momento da chegada do efetivo, havia muita fumaça no local e foi necessário um trabalho de concentração de ventilação. O fogo foi extinto.

O órgão informou que o supermercado está em segurança. Nou houve vítimas.