Para celebrar o Dia da Memória, Tribunal Eleitoral do Acre divulgam selo e vídeo comemorativo

O dia 10 de maio foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em abril de 2020, como Dia da Memória do Poder Judiciário. A data é a mesma da criação da Casa da Suplicação do Brasil, em 1808. A Casa foi o primeiro órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, representando a independência judiciária do país em relação a Portugal.

No Acre, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), tem realizado divulgação de vídeos relacionados à memória da Justiça Eleitoral em ações, como o Rolê das Eleições, realizado no Via Verde Shopping, que objetivou mobilizar o jovem eleitor para a emissão do primeiro título. Outra ação que houve divulgação desta temática, foi no Ginásio do Sesc Bosque.

A medida do CNJ aperfeiçoou o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname) e instituiu novas diretrizes e normas de Gestão de Memória e de Gestão Documental. A intenção era dar uma maior visibilidade à história da Justiça brasileiro e à importância do resgate e valorização do patrimônio histórico.