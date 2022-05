Para fomentar a economia solidária, Feira de Negócios de Capixaba é realizada em junho

Nos dias 03 e 04 de junho, o Governo do Acre através da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET), vereadores da Câmara Municipal e Prefeitura de Capixaba realizam a Feira de Negócios de Capixaba. O evento tem início às 17h e encerra às 23h, na rua Francisco Cordeiro de Andrade, em frente a Escola Argentina Pereira Feitosa.

A Feira oferece diversas atrações para a população, como comidas típicas, brinquedos, artesanatos e empreendimentos dos segmentos de jardinagem e hortifruticulturas, e para animar o evento, som ao vivo e apresentações culturais.

De acordo com a vereadora de Capixaba Leidiane Dornelas (PT), a ideia foi proposta em um momento de uma ação social em uma comunidade rural, em que a SEET foi parceira. Leidiane aderiu a ideia e trouxe a proposta para a Câmara Municipal e Prefeitura, juntamente com a SEET.

“Discutimos a relevância do apoio aos empreendimentos locais, pois tem sido uma alternativa, onde muitos se reinventaram neste momento pandêmico, de crise social e econômica. A ideia, além de movimentar a economia local no município, é fomentar a economia solidária, apresentar um programa de fomento a ser implantado em Capixaba, a fim de contribuição, organização, autogestão e geração de trabalho e renda”, explica a vereadora.

Todos os sábados acontece uma pequena feira no espaço da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) local, com os produtores do Polo Agro Florestal e, para a vereadora, os produtores precisam de um olhar diferenciado. “Eles aderiram a ideia, estão animados. Os produtores precisam de apoio e estrutura física”, conta a vereadora.

O evento é promovido pela vereadora Leidiane Dornelas, o presidente da Câmara Municipal, Amilton Cunha, a vereadora Sara Frank e o Governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET), Prefeitura de Capixaba e parceiros.