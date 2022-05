Pastor inaugura igreja nas cabeceiras do rio Macauã e relata dificuldades: “A nossa embarcação quase naufragou”

Os moradores da comunidade Kakaroar, distante cerca de três de barco do porto de Sena Madureira, participaram com entusiasmo da inauguração da primeira Igreja evangélica da história da localidade. Trata-se da igreja Revelação Bíblica do sétimo dia que é liderada pelo pastor Toim Apolinário.

Ele foi convidado a implantar a congregação pelos próprios moradores. “Todos os domingos apresento um programa na Rádio e, através desse programa, conseguimos alcançar os moradores da comunidade Kakaroar. A construção da igreja, em madeira, contou com o apoio dos próprios moradores que doaram grande parte dos materiais”, destacou.

Para participar da inauguração, Toim Apolinário saiu de um batelão do porto de Sena Madureira e disse que passou por momentos de tensão, haja vista, que o barco quase naufragou. “Ao tentar passar por uma cachoeira, por pouco não sofremos um alagamento. Estávamos em 12 pessoas na embarcação. Agradeço muito a Deus por esse livramento. São os desafios que surgem, mas vamos continuar levando a palavra de Deus aos lugares mais distantes”, frisou.

Além da ministração da palavra de Deus, Apolinário também realizou a distribuição de cestas básicas e de roupas para as famílias do macauã.