Paulo André volta a treinar em Vitória um mês após fim do BBB

A volta de Paulo André começa na clínica do fisiologista Helvio de Oliveira Affonso. Depois, de fazer os exames que tanto o pai e treinador Carlos Camilo cobrava, Paulo André volta à pista da Universidade Federal do Espírito Santo junto às crianças da Associação Paulo André que acompanharão esse primeiro –e leve– retorno ao atletismo.

Na semana passada, durante um evento, Paulo André falou com o ge sobre a expectativa criada sobre a volta ao atletismo. Mas ele não quis nem cravar uma data nem para o retorno aos treinos nem para competições.

– Eu sei que é uma expectativa que todo mundo tem sobre mim. Eu tô tranquilo, sei que consigo, independente de qualquer coisa, vou saber fazer o que for melhor pra mim e pra minha família – disse PA há uma semana.

Dias antes, em entrevista ao podcast Rumo ao Pódio, ele já havia dito que não abandonaria o atletismo.

– Em nenhum momento pensei em desistir do atletismo. Tinha meus medos de não conseguir retomar a vida profissional por tudo o que ia acontecer no pós. Não tinha noção de que ia ser uma atmosfera tão grande, de tudo tão grande. Mas eu tinha medo de não conseguir administrar – afirmou PA ao podcast de esporte olímpicos do ge.

A próxima e, neste momento, mais importante competição do calendário nacional para PA é o Troféu Brasil de Atletismo, que está marcado para ser realizado no estádio Nilton Santos, no Rio, entre 23 e 26 de junho. Ou seja, em menos de um mês. A competição é a última do país para definir a equipe brasileira que vai ao Mundial de Atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, de 15 a 24 de julho.

Para obter classificação na prova dos 100 metros, na qual é especialista, PA teria que correr abaixo de 10s05, um índice bastante difícil. O recorde pessoal de Paulo André é 10s02. Mas ainda há uma chance dele ir para os EUA com a equipe do revezamento 4x100m. Neste caso, precisaria ficar entre os cinco melhores do país para assegurar uma vaga.

Logo que o filho saiu do BBB, Camilo disse que queria vê-lo em ação no Troféu Brasil. Mas já faz quase um mês desde quando o treinador de PA disse que “o fisiologista já está de stand by para saber como ele está de força, resistência, explosão. A partir daí vou fazer o plano de treinos. Mas só exames de sangue vão detectar isso. Se ele disser, “pai, vambora”, a gente vai”.