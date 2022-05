O Flamengo vive um momento conturbado nos bastidores após a treta envolvendo o goleiro Diego Alves e o treinador Paulo Sousa, que expôs um desentendimento de seu comissão técnica com o arqueiro.

E não é a primeira vez que o técnico se envolve com situações deste tipo. Em 2009, Sousa foi demitido do Queens Park Rangers, time da Inglaterra, por vazar “informações sensíveis”.

Sousa tinha atritos com a diretoria do clube inglês, comandado à época por Flavio Briatore, conhecido por sua ligação com a Fórmula 1. A demissão do treinador começou a se desenhar quando o português indicou que a saída de Dexter Blackstock, atacante e artilheiro do time, teria ocorrido com o aval da diretoria da equipe.

O treinador acabou demitido apenas cinco meses depois de chegar ao clube. Sousa nega ter vazado a informação e disse que a situação se resolveria na Justiça. Com os bastidores pegando fogo, o time se prepara para enfrentar o Goiás neste sábado (21/5) às 16h30 no Maracanã.