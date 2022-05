Pedro Longo diz que PDT foi o primeiro partido a declarar apoio oficial à reeleição de Gladson

O deputado Pedro Longo usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (24) para falar sobre o evento do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que aconteceu na semana passada, com a presença do governador Gladson Cameli.

De acordo com o político, a sigla é a primeira a declarar, oficialmente, apoio à reeleição do atual chefe do executivo.

“Foi uma linda festa. O PDT é o primeiro partido a declarar, oficialmente, apoio à pré-candidatura do governador Gladson Cameli, de forma pública”, destacou.

Diversas lideranças participaram do evento, incluindo o líder do Governo, prefeitos, vereadores e representantes dos mais variados segmentos do partido.

“Não é surpresa para ninguém o posicionamento do PDT, que já integra a base do governo. Foi um momento muito importante”, finalizou.