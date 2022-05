Pedro Longo libera base para apoiar projeto que beneficia concurseiros no Acre

O líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo, decidiu liberar os demais integrantes da base de apoio ao executivo para apoiar a derrubada do veto ao projeto que trata do aproveitamento de candidatos habilitados que estão além do número de vagas previstos nos editais de concursos públicos do Estado.

O objetivo é facilitar a vida dos acreanos que sonham com a carreira pública, de acordo com o parlamentar, que é relator do projeto.

“Nos unimos nesse sentido para apoiar essa pretensão, já que este veto não tem natureza política, mas jurídica, com o objetivo de contemplar a vida de muitos acreanos que sonham com a carreira pública”, salientou.

“Precisamos beneficiar essas pessoas, diminuir as burocracias e atender as demandas que as nossas instituições públicas possuem”, acrescentou.

Longo finalizou seu discurso afirmando que a Casa do Povo trabalha em consenso nas matérias que não são políticas para melhorar a vida dos acreanos.