Pesquisa Instituto Badra: no Acre, Bolsonaro lidera com 43,7% contra 31,4% de Lula

Dados da pesquisa do Instituto Badra Comunicação, de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira (5), mostram o cenário eleitoral no Acre para a Presidência da República.

O estudo aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 43,7% das intenções de voto no Acre. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece em segundo lugar na corrida pelo Palácio, com 31,4%.

Na pesquisa estimulada, o ex-juiz Sérgio Moro aparece em terceiro lugar, com 4,9% das menções. Na sequência, pela ordem, estão Ciro Gomes, do PDT, com 3,3%; João Doria (PSDB), com 2,0%; André Janones (Avante), com 1,2%; Simone Tebet, do MDB, com 1,1%; Felipe D’Ávila (Novo), com 0,3% e Leonardo Péricles (UP), com 0,1%. Exatos 5,9% dos entrevistadores ainda não sabem em quem vão votar e 6,1% se dividem entre brancos, nulos e ninguém.

No primeiro turno da eleição de 2018, Bolsonaro teve no Acre 62,2% dos votos, contra 18,5% de Fernando Haddad; e venceu no segundo turno com 77,2% contra 22,7% do petista.

O instituto ouviu, por entrevista telefônica, 1.056 eleitores do Acre, entre 28 de abril e 1 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob os números BR-09477/2022 e 04011/2022.