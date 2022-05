Pesquisador lança livro sobre a vida e a morte do ex-governador do Acre, Edmundo Pinto de Almeida Neto

Edmundo Pinto de Almeida Neto, um jovem e dinâmico político, foi eleito governador do Estado do Acre em 1990, aos 37 anos de idade, depois de cumprir mandatos de vereador e de deputado estadual, em Rio Branco, sua cidade natal e capital acreana. Na madrugada do dia 17 de maio de 1992, ele foi assassinado, no quarto 704, do Della Volpe Garden Hotel, centro da capital paulista, durante um frustrado assalto praticado por três elementos liderados por um ex-garçom do hotel. Um tiro que transpassou seu pulmão e coração deu cabo à sua vida quase que instantaneamente.

Depois de 30 anos daquele fatídico acontecimento, finalmente a verdade real sobre este crime e os fatos que envolveram as investigações, que o sucederam, são revelados em todos os seus detalhes, contribuindo para por fim à discussão sobre se teria ou não sido um crime político, hipótese levantada por pessoas interessadas em que o crime fosse assim reconhecido. Motivos menores não faltaram para tanta discussão. Mas não há como moldar a verdade a bel prazer. Ela tarda, mas não falha!

Autor

Bernardino Coelho da Silva é formado em Direito, pela FDCL, com especialização em Gerenciamento de Projetos, pela FGV e em Gestão de Negócios, pela FEAD. Está radicado na cidade da Serra (ES) desde 2020 e se dedica a pesquisar e a escrever, já tendo publicado 14 livros.

Características da obra

ISBN 9786500447927

Número de páginas: 454

Edição: 1 (2022)

Formato: A5 (148 x 210)

Acabamento: brochura com orelha

Coloração: preto & branco

Tipo de papel: pólen

Editora: Clube de Autores

Link para a obra: https://clubedeautores.com.br/livro/quarto-4