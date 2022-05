Pesquisadores querem enviar desenhos de humanos nus para o espaço

Pesquisadores espaciais querem enviar uma mensagem codificada aos alienígenas, incluindo ilustrações de humanos nus.

A proposta, “A Beacon in the Galaxy” (BITG), foi apresentada por 11 pesquisadores de várias instituições, incluindo o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, e foi publicado esta semana no Arxiv, um repositório de artigos científicos de acesso livre.

A BITG propõe uma mensagem codificada em binário “desenvolvida para transmissão a inteligências extraterrestres na galáxia Via Láctea” e incluirá conceitos científicos, incluindo a forma humana, de acordo com a proposta.

