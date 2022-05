Pimenta no Reino: Jéssica Sales diz que é “pré-candidatíssima” ao Senado

Visita

Entre as atividades parlamentares em Brasília e o tratamento de um câncer de mama em São Paulo, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) aproveitou a passagem pelo Acre para fazer uma visita ao parlamento estadual a convite de sua mãe, a deputada estadual Antônia Sales (MDB). A visita foi marcada por homenagens e repleta de emoção.

Pré-candidatíssima

Questionada se sua pré-candidatura ao Senado continua de pé, Jéssica foi enfática: “Está firme e forte, sou pré-candidatíssima ao Senado”.

Alianças

Já quando o assunto foi sobre as alianças, a pré-candidata disse que “o melhor apoio é o da população”, e completou, “não tenho dúvidas disso”.

Sem a máquina

Com o rompimento do MDB com o governador Gladson Cameli (PP), a chance da pré-candidata ao Senado, Jéssica Sales, ter o apoio da máquina estadual foi por água abaixo. Mas isso parece não assustar a aguerrida deputada. “Nunca fui pra uma eleição com estrutura de governo, até porque o fundo partidário serve pra isso, para dar condições de disputar uma eleição. O maior incentivo e apoio é o da população”, disse.

Erros e acertos

Apesar do MDB ter caminhado para o campo da oposição ao governo, a deputada garante que sua conduta continua a mesma. “Eu nunca deixei de cobrar o que tem que ser cobrado pra nenhum tipo de governo. No meu primeiro mandato a presidente era a Dilma e eu nunca fui uma parlamentar que só aponta erros e critica, a gente aponta os acertos também. Temos que ser respeitosos e democráticos. Apontar erros é diferente de criticar”, contou Jéssica Sales.

Homenagem

Quem aproveitou a visita da deputada à Aleac para prestar uma homenagem foi o líder do Governo na Casa, o deputado Pedro Longo (PDT). “Sua força me impressiona, deputada, e me fez perceber o quanto a senhora é exemplo e inspiração para todas as mulheres acreanas. Obrigado por seu trabalho e desempenho na Câmara Federal. Tenho acompanhado de perto o seu mandato e tenho comprovado o quando ele é importante para a nossa população”, disse Longo.

Vai para a reeleição

Depois de ter dito que poderia disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições deste ano, o deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) voltou atrás e bateu o martelo pela reeleição a uma cadeira na Aleac. “Vou para a reeleição. Estamos trabalhando, o nosso trabalho está a todo vapor”, contou o deputado à coluna.

Energia

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) apresentou hoje um projeto para suspender o aumento da conta de luz de mais de 20%, que foi autorizado no mês passado pela Aneel. “A Aneel tem colocado aumentos absurdos para os consumidores do Acre. Não podemos aceitar que os brasileiros, desempregados, sem reajuste de salários, paguem uma conta de luz absurda, muito maior do que a inflação”, justificou Perpétua.

Piso da enfermagem

Foi aprovado na noite desta quarta-feira (4), na Câmara dos Deputados, o projeto que cria o piso salarial da enfermagem. Como o Senado já havia analisado a proposta, o projeto vai agora para sanção presidencial. O placar terminou com 449 votos a favor e 12 votos contrários ao texto. Uma vitória dos enfermeiros e da saúde.

Voto do Acre

Dos parlamentares do Acre, todos votaram pelo SIM, a favor da criação do piso da enfermagem. A única ausência na votação foi a da deputada Jéssica Sales.