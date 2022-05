A empresa André Borges Eventos usou sua página no Instagram para comunicar o show do trio ‘Pizeiro’ dos cantores Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Vitor Fernandes na abertura da 47ª ExpoAcre.

De acorda com a página, os três artistas se apresenta na mesma noite e prometem fazer a maior festa já vista em Rio Branco. A venda de ingressos já foi disponibilizada.

Veja vídeo do trio “Pizeiro”: