Plácido de Castro no Acre teve sua primeira acomodação reservada pelo Airbnb durante a pandemia

Destinos que, antes, não faziam parte das rotas tradicionais e que oferecem isolamento e contato com a natureza se destacaram no volume de buscas realizadas na Plataforma. No Brasil, diante da impossibilidade de viajar para o exterior, muitos brasileiros redescobriram o país. Um levantamento realizado pelo Airbnb identificou mais de 100 cidades brasileiras, entre elas, Plácido de Castro no Acre, que tiveram sua primeira acomodação reservada pela Plataforma durante a pandemia. Em 2022, as viagens domésticas seguem fortes e representam mais da metade das noites reservadas no primeiro trimestre para estadias de junho a agosto.

A descentralização possibilita novos tipos de acomodação em destinos locais, divulgando opções autênticas oferecidas por anfitriões no Airbnb, permitindo uma maior conexão com as comunidades locais. Além disso, essa diversificação é estratégica para o desenvolvimento do turismo no Brasil e tem grande impacto na geração de renda em municípios que estavam fora da rota convencional dos viajantes.

Anunciadas na última semana, as novas maneiras de buscar acomodações no Airbnb capturaram essa atual forma de planejar viagens e incentivam ainda mais a descoberta de milhões de acomodações únicas, distribuídas em 100.000 cidades ao redor do mundo.

As 56 Categorias Airbnb, que organizam as acomodações com base no estilo de viagem e experiência que o hóspede gostaria de desfrutar, podem levar o viajante a localidades que ele jamais imaginaria visitar. Ao querer vivenciar o morar em uma casa na árvore, por exemplo, o Airbnb pode sugerir uma viagem para a badalada Ilhabela, no litoral de São Paulo, ou para Santa Cruz Cabrália, uma cidade de pouco mais de 25 mil habitantes no interior da Bahia.

Confira abaixo todas as Categorias Airbnb:

Categoria Número de Acomodações Categorias de estilo Casas triangulares 4.500 Piscinas incríveis 1.000.000 Vistas incríveis 27.000 Celeiros 14.000 Cama e café 20.000 Barcos 9.500 Cabanas 240.000 Trailers/motorhomes 12.500 Castelos 2.600 Grutas 750 Cozinha profissional 7.500 Contêineres 2.200 Espaços criativos 900 Design diferenciado 27.000 Casas de cúpula 3.000 Casas de terra 4.000 Fazendas 150.000 Piano de cauda 2.800 Prédios históricos 4.000 Casas-barco 2.000 Luxo 3.800 Mansões 1.500 Uau! 700 Sem energia pública 2.300 Casas compartilhadas 650.000 Microcasas 60.000 Torres 200 Casas na árvore 2.500 Moinhos 190 Iurtas 3.800 Categorias de localização Ártico 6.500 Praia 900.000 Em frente à praia 450.000 Casas particulares 7.500 No interior 200.000 Casas cicládicas 11.000 Dammusos 280 Desertos 2.100 Cidades famosas 490.000 Ilhas 1.200 Kezhans 19.000 Lago 160.000 Na beira do lago 90.000 Minsus 1.000 Parques nacionais 750.000 Riads 900 Ryokans 1.200 Cabanas de pastor 1.100 Tropical 500.000 Trulli 1.900 Vinhedos 120.000 Categorias de atividades Acampamentos 32.000 Golfe 150.000 Esqui 400.000 Na pista de esqui 40.000 Surfe 240.000

