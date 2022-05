PM prende quatro após roubo e perseguição, libera o refém e recupera bens de família em Rio Branco

Emerson Machado Barros, 18 anos, Gabriel Menezes Souza, 19, Karisson Araújo de Morais, 18, e Ezequiel Mendes Góes, 18, foram presos acusados de roubo, porte ilegal de arma de fogo, fuga e cárcere privado, na noite desta quinta-feira (19), na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os criminosos fazem parte de uma facção criminosa, se passaram por clientes e foram até uma empresa de venda de salgados localizada na rua Corumbá, no bairro Nova Estação. No local, entraram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto e renderam o proprietário, os funcionários e todo tempo os ameaçaram de morte, pedindo dinheiro, chegando inclusive a disparar um tiro dentro do comércio.

Um vizinho que ouviu o tiro e os gritos por pedido por socorro acionou a Policia Militar via Copom. Na fuga, os bandidos roubaram celulares, 2 televisões, 2 caixas de som, 1 ventilador, cartões, relógios, um quantia de R$ 360,00. Ao sair do estabelecimento, os faccionados ainda sequestraram o proprietário e o colocaram dentro do carro dele, modelo Corolla, de cor prata, e seguiram com destino a parte alta de Rio Branco.

O vizinho continuou com a PM por telefone e foi informando a todo o momento o caminho que os criminosos faziam com o carro. O proprietário foi obrigado pelos bandidos a dirigir o veículo.

Os policiais da Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com apoio das rádios patrulhas de área e a Força Tática do 1° Batalhão, realizaram um cerco policial, perseguiram o veículo e conseguiram prender os quatro faccionados na Avenida Antônio da Rocha Viana, ao lado de um grande supermercado no bairro Vila Nova, já na parte alta de Rio Branco.

Após a abordagem, os bandidos foram presos e a vítima foi liberada. Os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 32, um simulacro e uma arma artesanal calibre 22.

O quarteto recebeu voz de prisão e os assaltantes foram encaminhados juntamente com o veículo roubado, as armas e os objetos roubados da empresa para à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a tomada das medidas cabíveis.