POESIA: Pequenas Coisas

Eu realmente amei uma mulher, continuo amando e sinto uma fagulha que não se apaga;

Continuo vendo que ela pode ser mais nas pequenas coisas;

Que ela permanece no silêncio das palavras e na imensidão da vida;

Eu realmente sei o que se esconde por trás dos olhos dela, o mistério que há, quando olho de dentro pra fora, onde desvendo todos os segredos…

Sei que ela é milhares de mulheres numa única só presença, em cada alma e coração, E também sei que sempre serei mais completo, com um abraço dela, e nunca mais precisarei ter medo de derramar uma lágrima…

Decifrarei qualquer mistério e vencerei a mais sublime Esfinge, com quatro elementos;

Serei mais, poderei mais, saltarei pro infinito de mãos dada com ela…

