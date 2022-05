Poliana Rocha, esposa do sertanejo Leonardo, compartilha ultrassom e web reage: “Deus abençoe”

Poliana Rocha, esposa do sertanejo Leonardo, utilizou as suas redes sociais para compartilhar as fotos do ultrassom de Virginia Fonseca. Ao que tudo indica, essa vovó está mais do que ansiosa para a chegada de mais um bebê na família. Ainda hoje, 2 de maio, a postagem está dando o que falar na web.

Na ocasião, Poliana Rocha deixou claro que já ama muito esse bebê que está por chegar e fez uma breve declaração de amor: “Vozinha já te AMA”, escreveu por meio da legenda da sua postagem.

Rapidamente, a publicação viralizou e virou alvo de muitos comentários. “Deus abençõe”, escreveu Pedro Leonardo, irmão de Zé Felipe, assim que se deparou com a postagem em questão. Outra fã do casal e seguida de Poli, disparou: “Awinnn que amor.. abanando para a vózinha! Que Paixão esse neném, já na barriga é encantador (a)!!! Carisma já vem do forninho!!”.

Por fim, confira agora mesmo essa postagem que está encantando a web e gerando muitos comentários carinhosos tanto para Poliana Rocha, quanto para Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Além de Poliana Rocha, Virginia Fonseca também celebrou o momento

Não foi apenas Poliana Rocha que compartilhou a foto do ultrassom no Instagram, Virginia Fonseca também fez questão de publicar detalhes sobre esse momento mais do que especial em sua vida.

“Meu neném que hoje completou 14 semanas!!!! Já te amo muitoo meu amor, que Deus te abençoe e que vc venha com MUITAAAA SAÚDE!!! A mãozinha e o pezinho pra vocês verem pessual”, escreveu a jovem influenciadora em sua postagem que também vem se enchendo de comentários repletos de carinho e amor.