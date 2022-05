Polícia Civil cumpre 15 mandados de prisão em operação contra o crime organizado em três cidades

Nas primeiras horas desta quinta-feira (19), equipes da Polícia Civil, coordenadas pelo delegado Railson Ferreira, titular da delegacia de Feijó, deram cumprimento a 15 mandados de prisão, oriundos da Vara de Delitos de Organização Criminosa em alvos nas cidades de Feijó, Tarauacá e Rio Branco.

A ação teve como objetivo o combate às facções criminosas que atuam no Estado do Acre e contou com apoio da delegacia de Tarauacá e do Departamento de Polícia da Capital e interior (DPCI).

Durante o cumprimento das prisões, F.A.C, de 20 anos de idade foi preso pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido lavrado o auto de prisão em flagrante e encaminhado ao Poder Judiciário.

Railson Ferreira esclarece que o crime organizado continuará a ser reprimido de forma rigorosa na cidade de Feijó e noite estado Acre e que a Polícia Civil empenha-se diuturnamente para esse fim.

O trabalho investigativo da Polícia Civil colheu elementos comprobatórios que puderam subsidiar o inquérito com provas indeléveis o que resultou na expedição dos mandados de prisão.