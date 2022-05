Polícia Civil investiga morte de jogador executado em morro no RJ

Ainda de acordo com a publicação, que entrevistou familiares do rapaz, a morte do jogador pode ter sido cometida por traficantes que dominam o Morro do Cruz, no Andaraí. Fabrício era morador de Manguinhos, área dominada por uma facção rival a que comanda a região onde ele acabou morto.

O rapaz e outros dois amigos pegaram um carro de aplicativo para uma festa no Morro do Borel. O motorista, no entanto, os deixou no Morro do Cruz, que fica próximo ao destino desejado. Os três rapazes tentaram fugir ao notar que o local era perigoso, acabaram se separando e Fabrício teria sido capturado por criminosos.

O jovem morto jogava pelo São Caetano, clube amador do Rio de Janeiro, que disputava o torneio Copa Pedro Firmino, realizada no Alto da Boa Vista. Fabrício jogaria uma partida que acabou sendo cancelada por conta da sua morte. Os organizadores do campeonato publicaram uma homenagem ao atleta assassinado.