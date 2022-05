Polícia Civil leva cidadania a moradores da zona rural de Senador Guiomard

Na manhã desta sábado (21) a Polícia Civil por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) e Delegacia Geral de Senador Guiomard, realizaram ação de emissão de cédulas de identidade na Comunidade Bonal, localizada no km 76 da BR-364.

A ação foi acompanhada pelo diretor do Instituto de Identificação, Júnior Cesar e pelo delegado de Senador Guiomard, Paulo Henrique.

A ação também contou com a participação da Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Assistência Social do município e Receita Federal (RF), essa última instituição citada disponibilizou a emissão CPF aos moradores.

Para o delegado-geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, as ações que estão sendo desenvolvidas estão dentro do cronograma da instituição.

“Estamos levando cidadania e oportunizando esses jovem o acesso a programas sociais de saúde e de educação e essas ações seguem diretrizes da gestão”, ressaltou delegado-geral José Henrique Maciel.

Durante a ação foram atendidos 95 jovens com emissão da 1ª e 2ª Vias da cédula de identidade na Escola Estadual Bom Destino.