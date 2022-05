Polícia Civil prende autor de roubo de caminhonete em zona rural de Capixaba

Na manhã desta terça-feira, 10, a Polícia Civil prendeu, em uma área rural localizada no município de Capixaba, L. M. P., 31 anos, autor de roubo de caminhonete.

O crime de roubo ocorreu no dia 3 de abril de 2022 em uma área rural localizada no município de Plácido de Castro onde uma caminhonete modelo Hilux marca Toyota foi subtraída.

Durante investigação do referido delito realizada pelo delegado Danilo César, de Plácido de Castro, a equipe da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) recebeu informações acerca de um foragido que seria o autor do crime de roubo.

A investigação também apontou que o nacional já responde por crime de estupro de vulnerável, crime corrido em 2020, tendo como vítima a menor T.Q. L. de 14 anos.

Após levantamentos necessário a equipe conseguiu prender o nacional que estava com mandado de prisão pelo roubo em aberto expedido pela Comarca de Plácido de Castro.

A Polícia Civil vem intensificando suas ações no combate a criminalidade em todas as regionais no sentido de coibir tais práticas delituosas e responsabilizar seus autores.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) e em seguida colocado à disposição da justiça.