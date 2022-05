Polícia Civil prende autora de tentativa de homicídio em ramal da Transacreana

Ao final da tarde da última quinta-feira (12) a Polícia Civil prendeu R. N. da S., 48 anos, pelo crime de homicídio tentado em um ramal da Rodovia AC-90, Transacreana.

A prisão foi efetuada por investigadores da 1ª Regional de Polícia onde localizaram a autora de tentativa de homicídio.

O crime teria ocorrido dia 02/01/2022, quando a nacional R. N. da S., 48 anos, durante uma discussão com seu ex-marido, desferiu um golpe de faca na região abdominal da vítima, ocasionando lesão gravíssima que necessitou de imediata intervenção de especialistas médicos para que esse não viesse a óbito.

Iniciada as investigações pela equipe da Delegacia da 1ª Regional de Polícia Civil (1ªDRPC), foi possível coletar depoimentos e meios de provas pelos quais a suspeita foi indiciada pelo crime de tentativa de homicídio.

Relatado o inquérito foi feito o pedido de prisão preventiva, o qual foi deferido pelo poder judiciário.

Na última quinta-feira (12) após longas horas de buscas por diversos ramais da Transacrena, região da Reserva do Antimary, a indiciada foi encontrada e presa pelos policiais civis da 1ªDRPC.

A autora foi interrogada e confessou a prática do crime, ocasião em que alegou legítima defesa, pois temia sofrer mais agressões de seu ex-marido.

Segundo a indiciada a discussão começou na noite anterior quando a vítima teve uma crise de ciúmes da companheira com o vizinho e no dia seguinte foi tirar satisfação com a companheira, o ex-marido teria dado um soco na indiciada quando, em resposta a agressão, teria o esfaqueado.

A autora foi levada a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e ficará a disposição da justiça para audiência de apresentação e procedimentos cabíveis.