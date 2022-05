Policia Civil prende, em flagrante, homem com arma de fogo em Rio Branco

Na manhã do dia 17 de maio de 2022, por volta de 06h, a Polícia Civil do Estado do Acre, por intermédio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do nacional J.F.B.M, de 27 anos de idade, localizada no loteamento Praia do Amapá, Rio Branco -AC o que foi flagranteado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e por integrar organização criminosa.

Na diligência foram apreendidos uma arma de fogo, munições, telefone celular, notebook e a quantia de R$ 3.570,00 (Três Mil Quinhentos e Setenta Reais). J.F.B.M possui anotação criminal anterior pela prática de uso de documento falso.

Os delegados Martin Hessel e Felipe Martins informaram que a investigação foi iniciada na DEFLA e teve continuidade na DRACO que identificou o nacional como integrante de organização criminosa, além da confirmação de que o mesmo mantinha uma arma de fogo em casa para utiliza-la em empreitadas criminosas ligadas a facção.

Cumpridas as formalidades legais, o preso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para em seguida ser conduzido à presença do juiz à realização da audiência de custódia.