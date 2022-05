Polícia Civil prende executor de policial militar no Mato Grosso em Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira, 02 de maio, a Polícia Civil prendeu A.C.da S.S. de 21 anos, investigado pelo crime de homicídio no estado de Mato Grosso, em uma residência localizada no bairro Vitória.

O crime ocorreu em em março de 2022 tendo como vítima o Policial Militar Abel Cebalho de Souza, de 46 anos, estava trabalhando no bar de propriedade dele quando dois homens chegaram armados.

Um deles pediu uma bebida e, quando ele se virou para entregar, foi baleado na cabeça.

O trabalho investigativo da Polícia Civil realizado pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) com troca de informações com a Polícia Civil do Mato Grosso, possibilitou identificar o autor do crime e sua localização, uma residência no bairro Vitoria, onde está homiziado.

Sua prisão representa o trabalho cirúrgico de investigação onde colheu indícios suficientes pra localizar o investigado.

O preso, que foi capturado no dia de seu aniversário, foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado a disposição da justiça.