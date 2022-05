Polícia Civil prende terceiro envolvido em homicídio em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta sexta-feira (13) a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul pendeu F.J.S.C. de 27 anos, em uma residência no bairro Várzea. Ele é investigado pela participação em crime de homicídio.

O sequestro e a tortura ocorreram em 22 de março de 2022, tendo como vítima Valdenis do Nascimento Marinho, de 18 anos, morto após sessão de tortura dentro do cemitério São João Batista, em Cruzeiro do Sul e vindo a óbito, após ser levado em estado gravíssimo, a unidade de saúde.

O trabalho de investigação da Polícia Civil identificou os participantes do crime e, há época dos fatos, prendeu no dia 28 de abril, dois homens suspeitos de sequestrar, torturar e matar o jovem.

A investigação também apontou que a motivação para o crime seria porque Marinho, que era usuário de drogas, furtou entorpecentes de membros de uma facção criminosa.

O conjunto probatório revela que F.J.S.C. também teve participação no crime.

Após sua prisão, o investigado foi conduzido a Delegacia Geral do município para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.