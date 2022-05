Polícia Militar inicia programação de aniversário de 106 anos com música

Em uma noite agradável e de boa música, a Polícia Militar do Acre (PMAC) lançou oficialmente a sua programação de aniversário alusiva aos 106 anos da instituição, com um brilhante pré-concerto musical realizado pela “Furiosa” a banda de música da PMAC.

O evento ocorreu na segunda-feira, 16, no Teatro Hélio Melo, Memorial dos Autonomistas e foi transmitido pela internet, por meio, do canal no YouTube PMACTV. Na oportunidade, oficiais, praças e autoridades civis prestigiaram o concerto, que é uma aperitivo do repertório que será apresentado no encerramento das atividades de aniversário da corporação no dia 27 de maio.

O Comandante-Geral em exercício, Coronel Luciano Fonseca, enalteceu e reforçou o orgulho que nossa instituição tem em seus militares e povo. “A Polícia Militar é patrimônio do povo acreano. Nossa instituição está aberta para receber nosso povo. São 106 anos de história construída por oficiais e praças que muito nos honram até hoje”.