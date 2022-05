Polícia Penal apreende entorpecentes em banheiro de visitantes do Presídio de Sena

Durante procedimento de revista realizada na manhã desta quarta-feira, 18, policiais penais da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, encontraram cinco pacotes de tabaco e 20 macarrões de uma substância entorpecente aparentando ser maconha, pesando 63 gramas. A revista aconteceu durante reparos feitos no banheiro utilizado pelas visitantes.

De acordo com o diretor da unidade, Francisco de Assis, após a visita familiar do último final de semana, a equipe foi informada que o banheiro dos visitantes estava com o vaso sanitário entupido. Após reparos, foi contatado que o que estava provocando a obstrução do vaso eram as substâncias ilícitas.

“Possivelmente, uma visitante percebeu que iria cair na fiscalização do scanner corporal e decidiu descartar o material no vaso sanitário”, explicou o diretor.