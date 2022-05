Por unanimidade, deputados derrubam veto a PL que suspende prazo de concursos públicos no Acre

Os deputados estaduais derrubaram, nesta quarta (25), o veto do governador Gladson Cameli (PP) ao Projeto de Lei do deputado Roberto Duarte (Republicanos), que dispõe sobre o reaproveitamento dos aprovados no cadastro de reserva dos concursos públicos.

Foram 15 votos pela rejeição do veto.

O projeto prevê que os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados.

Estão contemplados no PL os concursos em andamento e os certames que se encontram dentro do prazo de validade ou prorrogados.

Os maiores beneficiados de forma imediata serão os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros.