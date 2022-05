Postos de gasolina terão que mudar forma de mostrar preço até sábado

Em nota, a autarquia divulgou que a mudança tem o objetivo de deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor. A iniciativa também visa igualar os anúncios com a expressão numérica da moeda brasileira.

A nova norma determina que os valores devem ser exibidos em duas casas decimais, tanto na bomba de combustíveis quanto no painel de preços. A ANP permite que os visores das bombas continuem com o terceiro dígito, mas a medida só irá valer se ele ficar travado em zero no momento do abastecimento.

Como não será necessário trocar os painéis de preço ou as bombas de combustíveis, a medida não gerará custos aos postos de combustíveis.