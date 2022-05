‘Precisava de uniforme e meu pai só compraria se eu deixasse ele me estuprar’, diz jovem

Até os 3 anos, Mariana, que é filha única, morou com a avó materna porque, segundo ela, o suspeito não gostava de choro de criança. Depois dessa idade, quando ela foi morar com os pais, os abusos de uma década começaram . A mãe fazia faxinas na casa de uma família e, sempre que ela saía, o pai avançava.

“Meu pai trabalhava em obra e ficava comigo quando minha mãe saía para trabalhar. Ele entrava no meu quarto e cometia os abusos. Cheirava as minhas calcinhas, beijava a minha boca. Fui crescendo e vendo que aquilo não estava certo. E ele sempre dizia que eu não podia contar porque minha mãe e eu não conseguiríamos viver sem ele pela questão financeira”, disse a jovem.

Desabafo com a mãe e gravação

No dia em que o homem falou que só compraria o uniforme após os abusos, Mariana tomou coragem e contou para a mãe o que estava acontecendo.

“Minha mãe pediu para eu gravar, ele repetiu isso e fomos à delegacia. Depois da denúncia, meu pai se recusou a sair de casa e fui morar novamente com minha avó. Depois de alguns meses, ele saiu e voltei para ficar com a minha mãe”, contou.

Durante todos esses anos, Mariana não conversou com o homem. Em janeiro deste ano, ela conseguiu uma medida protetiva após o pai se mudar para a mesma rua em que ela mora .

O suspeito foi preso na madrugada desta quarta no momento em que saía de casa para trabalhar.

“Eu agradeço demais à equipe da delegada Larissa, que fez a prisão hoje. Desde o início deste ano faço acompanhamento com psicólogo, o que ele fez me deixou marcada, não confio mais em ninguém. A pessoa em que eu poderia confiar me decepcionou. Poxa, ele é o meu pai. Ele fez isso comigo. O meu pai”, finalizou.