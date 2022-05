Prédio da Sesacre treme com terremoto e trabalhadores saem às pressas: “Susto”

Com o terremoto de 7,2 graus na escala Richter registrado no sul do Peru, na manhã desta quinta-feira (26), o prédio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) tremeu.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão. Diversos trabalhadores sentiram o tremor, por volta das 7h10 minutos, e saíram correndo às pressas do local.

A recepcionista Marfisa Ricardo de Melo, servidora da pasta, disse que sentiu o tremor quando estava caminhando por um dos andares. No momento, ela sentiu um mal estar e se escorou em uma das bancadas.

“Na mesma hora, senti um mal estar e me escorei na bancada. Vi muitas pessoas correndo e indo para a frente do prédio. Me assustei”, destacou.

O Centro Sismológico Nacional considerou que o abalo teve profundidade de 217 km, comparado a uma explosão de 47 bombas atômicas.