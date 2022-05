Prefeito de Capixaba conquista em 1 ano e 4 meses mais emendas do que o apurado na última gestão

O município de Capixaba, localizado a pouco mais de 80 km da capital Rio Branco, deve virar um verdadeiro canteiro de obras e um campo de investimentos em diversas áreas nos próximos dias. Isso porque a conquista de emendas e recursos para a cidade foi significativa nos últimos meses.

O prefeito da cidade, Manoel Maia (DEM), se destacou por adquirir em apenas 1 ano e 4 meses mais de R$ 20 milhões que devem ser aplicadas em infraestrutura, aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas, além de insumos para a Saúde, Assistência Social e Educação.

Os valores partiram de emendas enviadas pelos parlamentares Marcio Bittar, Mailza Gomes, Alan Rick, Léo de Brito, Jéssica Sales, Sérgio Petecão, Flaviano Melo, Vanda Milani e Mara Rocha. O montante não inclui o investimento liberado pelo Governo do Estado, que permite um orçamento ainda maior.

As articulações encabeçadas por Maia foram tão necessárias que a quantidade de dinheiro destinada a Capixaba nesse curto período é quase duas vezes superior ao que foi adquirido na gestão anterior, quando o executivo municipal angariou pouco mais de R$ 12 milhões.

Os dados sobre as emendas foram obtidos em parceria com a Associação dos Municípios do Acre (Amac).

Em entrevista ao ContilNet, Manoel agradeceu os políticos que beneficiaram o município e destacou seu compromisso à frente do cargo.

“Deixo aqui meu agradecimento por todo esforço dedicado pelos nossos parlamentares da bancada federal. Esse recurso tem sido significativo para o nosso município e para a população. O meu compromisso, desde o início do mandato, tem sido esse: o de alcançar o máximo possível para tornar a vida de todos muito melhor; de promover desenvolvimento econômico e social, aliados à uma prática responsável de gestão”, pontuou.

O prefeito garantiu que as ruas da cidade já devem começar a ser revitalizadas na próxima semana. Além disso, outras obras devem ser iniciadas, como a construção de uma creche que está travada desde 2014 e uma quadra poliesportiva.

“Os recursos serão aplicados da forma mais transparente possível”, finalizou.