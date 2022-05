Prefeito de Rio Branco visita creche no Mocinha Magalhães para verificar melhorias a serem feitas

Atendendo as necessidades das crianças da creche Mi e Bino, localizada no bairro Mocinha Magalhães, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado da secretária de educação, Nabiha Bestene, visitaram o local para avaliar possibilidades de ampliação do lugar.

A diretora da creche, Joarina Guarize, faltou que o espaço de brincadeiras e recreação é muito reduzido e precisaria ampliar o local.

“Toda e qualquer atividade que a gente tenta fazer com eles fica comprometida, então a gente tem que ir revezando todos os dias para poder fazer”.

A secretária Nabiha explicou que a creche funciona desde 2006 e que existem 150 crianças no período da manhã e tarde, e é usado um prédio ao lado que é da SASDH.

“Será feita uma avaliação pela Seinfra, para que possamos comprar e ampliar esse espaço, aja vista que em dias de chuva as crianças precisam sair daquele prédio do outro lado da rua, para atravessar e vir lanchar, almoçar”.

Dada a necessidade de melhorar o espaço e atender as demandas da creche, o prefeito Bocalom garante o compromisso com a comunidade.

“A necessidade é grande, infelizmente todas as nossas creches e escolas estão com problemas, porque as gestões anteriores não fizeram as adequações necessárias. Essa daqui tem uma facilidade porque tem um vizinho que tem um terreno que é até possível a gente ocupar, já foi feita uma avaliação na área, espero que dê certo para que a gente possa melhorar o espaço”.

De acordo com a direção, com as melhorias na creche, será possível atender mais crianças da comunidade.

“Podemos alargar o nosso atendimento a comunidade, porque aqui tem sempre uma longa lista de espera, então será possível ampliar e melhorar a qualidade do atendimento que a gente vem dando”.