A Prefeitura Municipal de Brasileia torna público edital de licitação de concorrência para contratação de empresa especializada na execução de serviços remanescentes de construção de 12 salas de aula na Escola Socorro Frota em atendimento ao termo de compromisso nº 201804336-1. O edital está disponível desde 29 de abril.

Data de Abertura: 30 de maio de 2022, 09:00

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE).